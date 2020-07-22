اتهام موظفَين بـ الإسكان ورجل أعمال بالرشوة وغسل الأموال.. السجن وغرامة 5 ملايين

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل صدور أحكام ابتدائية بحق اثنين من الموظفين بوزارة الإسكان ورجل أعمال بتهمة الرشوة وغسل الأموال.

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وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا ، وكان أبرزها مباشرة إجراءات التحقيق موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة، وغسل الأموال، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية.

وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول (8) ثماني سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره (617.819) ست مئة وسبعة عشر ألفاً وثماني مئة وتسعة عشر ريالاً، ومنعه من السفر (4) سنوات، وسجن الثاني (8) سنوات، وتغريمه (2.000.000) مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره (1.007.709) مليون وسبعة آلاف وسبع مئة وتسعة ريالات، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على الثالث بالسجن (4) سنوات، وتغريمه (1.000.000) مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه، ومنعه من السفر (4) سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة، وتغريمه (500.000) خمس مئة ألف ريال.

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