شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-22 الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه – أيده الله – الصحة والعافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على مشاعره النبيلة.



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