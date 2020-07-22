شكرا لقرائتكم خبر مجلس الوزراء يقر شراء القمح من المزارعين لمدة 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس المجلس، ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، إسناد شراء القمح من المزارعين ـ في حال اختيارهم زراعة القمح بديلا للأعلاف الخضراء ـ للمؤسسة العامة للحبوب لمدة 5 سنوات، بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام، بأسعار تحددها المؤسسة، مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

ووافق المجلس على أن يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.

وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن من عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معربا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.

عقب ذلك اطمأن مجلس الوزراء على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، وفق منظومة عمل تكاملي رفيع، تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحيا، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات وأعلى المعايير، للحفاظ على سلامتهم من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا وسبل الوقاية منها، سائلا المولى جلت قدرته أن يكتب لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بالجائحة وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الاهتمام والرعاية الصحية والعناية الطبية، في ضوء استقرار الحالات الحرجة والإصابات، والارتفاع في معدل حالات التعافي، مع الاستمرار في الرصد والمتابعة الدائمة لكل المستجدات، والتوسع في نطاق الفحوصات في مختلف المناطق، عبر المختبرات المتخصصة بأعلى مستويات الجودة.

وتناول المجلس ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض، من بحث فرص التعاون في المجالات كافة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعميقه في الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة، والتي جاءت امتدادا لجهود تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأشار إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الالكترونية، بتحقيقها المركز السابع والعشرين عالميا والثامن بين دول مجموعة العشرين، وعده تتويجا لجهود عدد من القطاعات الحكومية التي تتشارك في صناعة حاضر جديد يليق بمكانة المملكة وتطلعها للريادة عالميا في ظل رؤية 2030.

وبين القصبي أن المجلس عد إعلان المملكة، وبتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، تصنيف ستة أسماء قدمت تسهيلات ودعما ماليا لصالح تنظيم داعش الإرهابي، بأنه يجسد مزيدا من الاستهداف لتعطيل تمويل التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على إخفاء أنشطتها وتمويل عملياتها، ومواصلة المركز تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدا على أمنها الوطني.

وتطرق المجلس إلى ما اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن ناقلة النفط «صافر» الراسية في ميناء رأس عيسى في اليمن منذ أعوام عدة، مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار، مجددا إدانة المملكة للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية المتسببة بذلك، ومطالبتها مجلس الأمن بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله الناقلة.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق التنمية العقارية عن عامين ماليين سابقين، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

موافقات

01 تفويض وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

02 تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومتي المملكة وجمهورية بنين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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03 تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

04 الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب البراءات الياباني في اليابان.

05 تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع اتحاد المصارف العربية في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

06 تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث واتخاذ ما يلزم حيال الموافقة على مشروع ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

07 مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.

08 بروتوكول تعديل الفقرة (أ) من المادة (50) من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» إلى (40) عضوا، وبروتوكول تعديل المادة (56) من المعاهدة القاضي بزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية إلى (21) عضوا .

09 مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

10 مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

11 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

12 تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 15 / 9 / 1437هـ ليكون وزير الثقافة نائبا لرئيس مجلس أمناء المجمع.

13 الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالصيغة المرافقة للقرار.

14 تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ ليكون بالنص الآتي: «قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين ـ في حال اختيارهم زراعة القمح بديلا للأعلاف الخضراء ـ لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، بأسعار تحددها المؤسسة، مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة».

15 يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.

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