اخبار السعوديه

خادم الحرمين يتلقى اتصالين من الرئيس اليمني وولي عهد أبوظبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يتلقى اتصالين من الرئيس اليمني وولي عهد أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا أمس من رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس الأول، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يتلقى اتصالين من الرئيس اليمني وولي عهد أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا