شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يتلقى اتصالين من الرئيس اليمني وولي عهد أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا أمس من رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس الأول، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.