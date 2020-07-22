شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ مصر بذكرى اليوم الوطني وأبي نادر بفوزه بالانتخابات الرئاسية في الدومينيكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، لويس أبي نادر، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.
وقال الملك في برقيته «يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار».
فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السيسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من الرقي والازدهار.
كما هنأ ولي العهد، لويس أبي نادر، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.
وقال ولي العهد «يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والرقي».
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