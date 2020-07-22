2331 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3139 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 3139 حالة، و44 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 258,156 حالة، منها 45,157 حالة نشطة، منها 2143 حالة حرجة. وأوضحت أن موظفا في أول يوم من رجوعه للعمل بادر زملاءه بالسلام والعناق تعبيرا عن شوقه، مما أدى لانتقال فيروس كورونا لزملائه داخل بيئة العمل. 258,156 إجمالي الحالات 45,157 الحالات النشطة 210,398المتعافون 2601 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن: 159 الهفوف 145 الطائف 136 الرياض 121 المبرز 115 الدمام 105 خميس مشيط 97 مكة المكرمة 96 جدة 79 جازان 71 حائل 70 نجران 63 بريدة 56 المدينة المنورة 55 حفر الباطن 53 أبها 44 أحد رفيدة 36 عنيزة 35 تبوك 31 الجبيل 31 وادي الدواسر 31 بللسمر 28 المضة 25 الخبر 25 أبو عريش 22 سكاكا 22 بلجرشي 21 ينبع 20 بقيق 20 سبت العلاية 19 القطيف 16 بيش 15 بارق 14 رياض الخبراء 14 القنفذة 13 عفيف 13 المذنب 13 البشائر 12 الرس 12 القرى 11 سراة عبيدة 11 الحائط 11 تثليث 11 رجال المع 9 النبهانية 9 قلوة 9 المجاردة 9 تربة 9 الجفر 8 القوز 8 ظهران الجنوب 8 الليث 7 الحرجة 7 الظهران 7 رنية 7 عيون الجواء 7 صفوى 7 المويه 7 صبيا 7 رفحا 7 البكيرية 7 رأس تنورة 6 تنومة 6 عرعر 6 حوطة بني تميم Advertisements 5 بدر الجنوب 5 رفائع الجمش 5 العيدابي 5 الدوادمي 5 تبالة 5 الحناكية 5 العلا 5 دومة الجندل 5 المظيلف 5 فيفا 5 ميسان 5 السحن 4 موقق 4 الأسياح 4 بطحاء 4 المندق 4 الشملي 4 يدمة 4 العيون 4 حريملاء 4 شرورة 4 القريع 3 الشعبة 3 الطوال 3 القوارة 3 قيا 3 القريات 3 الغزاله 3 خيبر 3 العقيق 3 السليل 2 الشنان 2 أبها 2 المجمعة 2 بيشة 2 محايل 2 القويعية 2 أضم 2 ساجر 2 ثريبان 2 أم الدوم 1 خليص 1 خباش 1 ثول 1 الدائر 1 عقلة الصقور 1 حوطة سدير 1 الدرب 1 حبونا 1 رابغ 1 الزلفي 1 القحمة 1 الكامل 1 السليمي 1 ضرية 1 المخواة 1 نفي 1 البدائع 1 ضرما 1 مهد الذهب 1 أملج 1 الوجه 1 تيماء 1 حقل 1 بقعاء 1 تمير 1 سلوى 1 بني حسن 1 الخرج 1 الصفيري 1 الفرشة

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