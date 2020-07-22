2331 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3139 حالة

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وأوضحت أن موظفا في أول يوم من رجوعه للعمل بادر زملاءه بالسلام والعناق تعبيرا عن شوقه، مما أدى لانتقال فيروس كورونا لزملائه داخل بيئة العمل.
258,156 إجمالي الحالات
45,157 الحالات النشطة
210,398المتعافون
2601 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب المدن:
159 الهفوف
145 الطائف
136 الرياض
121 المبرز
115 الدمام
105 خميس مشيط
97 مكة المكرمة
96 جدة
79 جازان
71 حائل
70 نجران
63 بريدة
56 المدينة المنورة
55 حفر الباطن
53 أبها
44 أحد رفيدة
36 عنيزة
35 تبوك
31 الجبيل
31 وادي الدواسر
31 بللسمر
28 المضة
25 الخبر
25 أبو عريش
22 سكاكا
22 بلجرشي
21 ينبع
20 بقيق
20 سبت العلاية
19 القطيف
16 بيش
15 بارق
14 رياض الخبراء
14 القنفذة
13 عفيف
13 المذنب
13 البشائر
12 الرس
12 القرى
11 سراة عبيدة
11 الحائط
11 تثليث
11 رجال المع
9 النبهانية
9 قلوة
9 المجاردة
9 تربة
9 الجفر
8 القوز
8 ظهران الجنوب
8 الليث
7 الحرجة
7 الظهران
7 رنية
7 عيون الجواء
7 صفوى
7 المويه
7 صبيا
7 رفحا
7 البكيرية
7 رأس تنورة
6 تنومة
6 عرعر
6 حوطة بني تميم
5 بدر الجنوب
5 رفائع الجمش
5 العيدابي
5 الدوادمي
5 تبالة
5 الحناكية
5 العلا
5 دومة الجندل
5 المظيلف
5 فيفا
5 ميسان
5 السحن
4 موقق
4 الأسياح
4 بطحاء
4 المندق
4 الشملي
4 يدمة
4 العيون
4 حريملاء
4 شرورة
4 القريع
3 الشعبة
3 الطوال
3 القوارة
3 قيا
3 القريات
3 الغزاله
3 خيبر
3 العقيق
3 السليل
2 الشنان
2 أبها
2 المجمعة
2 بيشة
2 محايل
2 القويعية
2 أضم
2 ساجر
2 ثريبان
2 أم الدوم
1 خليص
1 خباش
1 ثول
1 الدائر
1 عقلة الصقور
1 حوطة سدير
1 الدرب
1 حبونا
1 رابغ
1 الزلفي
1 القحمة
1 الكامل
1 السليمي
1 ضرية
1 المخواة
1 نفي
1 البدائع
1 ضرما
1 مهد الذهب
1 أملج
1 الوجه
1 تيماء
1 حقل
1 بقعاء
1 تمير
1 سلوى
1 بني حسن
1 الخرج
1 الصفيري
1 الفرشة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.