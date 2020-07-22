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2331 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3139 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2331 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 3139 حالة، و44 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 258,156 حالة، منها 45,157 حالة نشطة، منها 2143 حالة حرجة.

وأوضحت أن موظفا في أول يوم من رجوعه للعمل بادر زملاءه بالسلام والعناق تعبيرا عن شوقه، مما أدى لانتقال فيروس كورونا لزملائه داخل بيئة العمل.

258,156 إجمالي الحالات

45,157 الحالات النشطة

210,398المتعافون

2601 الوفيات

الحالات الجديدة بحسب المدن:

159 الهفوف

145 الطائف

136 الرياض

121 المبرز

115 الدمام

105 خميس مشيط

97 مكة المكرمة

96 جدة

79 جازان

71 حائل

70 نجران

63 بريدة

56 المدينة المنورة

55 حفر الباطن

53 أبها

44 أحد رفيدة

36 عنيزة

35 تبوك

31 الجبيل

31 وادي الدواسر

31 بللسمر

28 المضة

25 الخبر

25 أبو عريش

22 سكاكا

22 بلجرشي

21 ينبع

20 بقيق

20 سبت العلاية

19 القطيف

16 بيش

15 بارق

14 رياض الخبراء

14 القنفذة

13 عفيف

13 المذنب

13 البشائر

12 الرس

12 القرى

11 سراة عبيدة

11 الحائط

11 تثليث

11 رجال المع

9 النبهانية

9 قلوة

9 المجاردة

9 تربة

9 الجفر

8 القوز

8 ظهران الجنوب

8 الليث

7 الحرجة

7 الظهران

7 رنية

7 عيون الجواء

7 صفوى

7 المويه

7 صبيا

7 رفحا

7 البكيرية

7 رأس تنورة

6 تنومة

6 عرعر

6 حوطة بني تميم

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5 بدر الجنوب

5 رفائع الجمش

5 العيدابي

5 الدوادمي

5 تبالة

5 الحناكية

5 العلا

5 دومة الجندل

5 المظيلف

5 فيفا

5 ميسان

5 السحن

4 موقق

4 الأسياح

4 بطحاء

4 المندق

4 الشملي

4 يدمة

4 العيون

4 حريملاء

4 شرورة

4 القريع

3 الشعبة

3 الطوال

3 القوارة

3 قيا

3 القريات

3 الغزاله

3 خيبر

3 العقيق

3 السليل

2 الشنان

2 أبها

2 المجمعة

2 بيشة

2 محايل

2 القويعية

2 أضم

2 ساجر

2 ثريبان

2 أم الدوم

1 خليص

1 خباش

1 ثول

1 الدائر

1 عقلة الصقور

1 حوطة سدير

1 الدرب

1 حبونا

1 رابغ

1 الزلفي

1 القحمة

1 الكامل

1 السليمي

1 ضرية

1 المخواة

1 نفي

1 البدائع

1 ضرما

1 مهد الذهب

1 أملج

1 الوجه

1 تيماء

1 حقل

1 بقعاء

1 تمير

1 سلوى

1 بني حسن

1 الخرج

1 الصفيري

1 الفرشة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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