شكرا لقرائتكم خبر استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى بجوازات الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جوازات المنطقة الشرقية استمرار العمل بجميع فروعها بمحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أن العمل في جوازات المنطقة الشرقية مستمر بجميع فروعها بمحافظات المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال الحالات الطارئة والعاجلة، والتي لم يتمكن المستفيدون من تنفيذها من خلال منصات خدمات الجوازات الالكترونية (أبشر، أبشر أعمال، مقيم).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى بجوازات الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.