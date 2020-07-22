دليل شامل لإجراءات العزل المنزلي لمصابي كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية دليلا شاملا لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتضمن الدليل تعريفا بالحالات التي تستدعي العزل المنزلي (تأكد الإصابة/ الاشتباه في الإصابة)، حيث أكدت إلزامية العزل المنزلي لكل من تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

كما تطرق الدليل إلى أعراض كورونا ونصح بالتوجه مباشرة إلى عيادات تطمن الأقرب إليك عند ظهور أي أعراض.

وذكر الدليل أن 80% من الأشخاص المصابين بكورونا تكون أعراضهم بسيطة أو بدون أعراض ويمكن تعافيهم في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى.

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واشتمل الدليل على موضوعات من أبرزها: ما هو العزل المنزلي/ ماذا عليك عمله خلال هذه الفترة/ شروط العزل/ متى تبدأ فترة العزل أو الحجر المنزلي ومتى تنتهي/ العناية الشخصية في العزل المنزلي وغيرها.

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال على رقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة فيه، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

نصائح للمصابين خلال الحجر المنزلي: