التعليم تمهد لعودة المدارس بفتح النقل الخارجي والداخلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إشارة إلى بدء العام الدراسي الجديد والاستعداد المبكر لاستقرار الميدان التربوي للعام الدراسي المقبل 1442هـ ، أعلنت وزارة التعليم الخطوات الإجرائية لتبليغ نتيجة حركة النقل الخارجي وتنفيذ حركة النقل الداخلي. وبحسب ما علمته «مكة» فإن الإجراءات شملت الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي، وآلية سد العجز في المواد الدراسية، وأولوية المفاضلة على المراحل الدراسية. جدول متابعة أعمال حركة النقل: 29 ذو القعدة اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم 1 - 5 ذو الحجة فتح النظام لإدخال رغبات المنقولين خارجيا Advertisements 20 - 25 ذو الحجة إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي على النظام 29 ذو الحجة بدء الاعتراض الكترونيا على نتيجة حركة النقل الداخلي 1 محرم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي 4 محرم إخلاء الطرف والمباشرة 6 ليات لسد العجز في المواد الدراسية دمج تخصصي التاريخ والجغرافيا في جميع المراحل لسد احتياج التربية الاجتماعية والوطنية في الابتدائية والمتوسطة، والدراسات الاجتماعية والوطنية في الثانوية

دمج تخصص القراءات مع التربية الإسلامية بحيث يكونان تخصصا واحدا، ومفاضلة معلمي القراءات على تخصص التربية الإسلامية والعكس

دمج تخصص علم النفس مع علم الاجتماع بحيث يكونان تخصصا واحدا، ومفاضلة معلمي علم النفس مع معلمي علم الاجتماع

سد العجز في مادة علم الأرض من تخصص الأحياء وتسديد العجز في مادة علم البيئة من تخصص الأحياء ثم تخصص علم الأرض.

سد العجز في مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات بتكليف أمين مصادر التعلم، وفي حالة عدم وجوده يسد الاحتياج من تخصص اللغة العربية

سد احتياج تخصص التربية الأسرية والتربية الفنية (بنات) من أحدهما عند وجود وفر في التخصص الآخر

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