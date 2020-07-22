السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الجيبوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين.
وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الجيبوتي على مشاعره الطيبة والصادقة.
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