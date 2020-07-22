السعودية | رئيس الوزراء العراقي يتصل بالملك سلمان للاطمئنان على صحته

شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء العراقي يتصل بالملك سلمان للاطمئنان على صحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق، مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للكاظمي على مشاعره النبيلة.