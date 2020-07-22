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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره النبيلة.
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-22
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره النبيلة.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
09:45 PM
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره النبيلة.
، خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي ،
المصدر : الخليج 365
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