شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الأحساء مع حرارة لامست 45 درجة مئوية والان نبدء بالتفاصيل

عاشت الأحساء لدقائق معدودة عصر اليوم الأربعاء، المعنى الحقيقي للعبارة الشهيرة "مطر صيف"، حين هطلت زخات من المطر، وسط ارتفاع درجات الحرارة التي لامست 45 درجة مئوية مع أجواء شديدة الرطوبة، في الوقت الذي هبت فيه رياح مثيرة للغبار سبقت موجة المطر.

و ذكر الباحث الفلكي وخبير الارصاد والاحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق لـ "اليوم": أن هطول الأمطار خلال هذه الأيام نادرة، لكنها غير مستحيلة، فتحدث في عدد من السنين أن تمطر السماء في جمرة القيض، وهذا طبيعي خاصة مع دخول موسم سهيل المتبقي منه قرابة ٢٨ يوماً.

وأضاف: "ولذلك أهالينا القدماء يقولون (إذا دخل سهيل لا تأمن السيل) وهذا كناية على وجود الأمطار لكنها نادرة مع دخول موسم سهيل".

وأرجع الزعاق هطول الأمطار على الأحساء: لوجود الرطوبة العالية في بحر العرب، علاوة على وجود الرياح الحامله لهذه الرطوبة، وتلامس طبقات جو عليا باردة فتتحول هذه الرطوبة إلى سحب ماطرة.