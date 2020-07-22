اخبار السعوديه

أمطار على الأحساء مع حرارة لامست 45 درجة مئوية 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الأحساء مع حرارة لامست 45 درجة مئوية  والان نبدء بالتفاصيل

عاشت الأحساء لدقائق معدودة عصر اليوم الأربعاء، المعنى الحقيقي للعبارة الشهيرة "مطر صيف"، حين هطلت زخات من المطر، وسط ارتفاع درجات الحرارة التي لامست 45 درجة مئوية مع أجواء شديدة الرطوبة، في الوقت الذي هبت فيه رياح مثيرة للغبار سبقت موجة المطر.

و ذكر الباحث الفلكي وخبير الارصاد والاحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق لـ "اليوم": أن هطول الأمطار خلال هذه الأيام نادرة، لكنها غير مستحيلة، فتحدث في عدد من السنين أن تمطر السماء في جمرة القيض، وهذا طبيعي خاصة مع دخول موسم سهيل المتبقي منه قرابة ٢٨ يوماً.

وأضاف: "ولذلك أهالينا القدماء يقولون (إذا دخل سهيل لا تأمن السيل) وهذا كناية على وجود الأمطار لكنها نادرة مع دخول موسم سهيل".

وأرجع الزعاق هطول الأمطار على الأحساء: لوجود الرطوبة العالية في بحر العرب، علاوة على وجود الرياح الحامله لهذه الرطوبة، وتلامس طبقات جو عليا باردة فتتحول هذه الرطوبة إلى سحب ماطرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على الأحساء مع حرارة لامست 45 درجة مئوية  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا