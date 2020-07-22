4 خطوات لحساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

2020-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار.

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وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بخطوات بسيطة، تُمكنك خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد من حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند بيع العقار”.

وأضافت الزكاة والدخل أنه يمكن حساب ودفع ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد من خلال الخطوات التالية:

زيارة الخدمة عبر موقع الهيئة

أدخل البيانات المطلوبة

حدد نوع التوريد (بيع أو هبة أو غيرها)

دفع الضريبة عبر سداد (بعد الطلب وحتى بداية الفترة الضريبية)

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