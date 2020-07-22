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وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
توفي شخصان وأصيب 10 آخرون إثر انقلاب مركبة، صباح اليوم الأربعاء، على طريق الساحل وكانت الإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم الأربعاء بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل باتجاه شاطئ السيف الكورنيش الجنوبي
وأضاف أبو زيد أنه على الفور توجهت ست فرق إسعافية للموقع، وقد تم تسجيل 12 إصابة، منها حالتا وفاة وحالتا إصابة حرجة، و8 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة.
وأشار متحدث الهلال الأحمر بجدة إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية للحادث.
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