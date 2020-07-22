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شكرا لقرائتكم نائب المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة: نجدد دعم الحل السياسي في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نائب المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة: نجدد دعم الحل السياسي في ليبيا
ندعم إعلان القاهرة لحل الأزمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد نائب المندوب السعودي في الأمم المتحدة، دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة للحل السياسي في ليبيا.
وقال نائب المندوب السعودي في نيويورك: “نجدد دعم الحل السياسي في ليبيا، وندعم إعلان القاهرة لحل الأزمة في ليبيا”، وفقًا لـ”العربية”.
إلى ذلك، جدد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد، دعم بلاده لجهود مصر في ليبيا.
وقال ابن زايد خلال اتصال مع نظيره في الحكومة الليبية ونائب رئيس مجلس النواب الليبي: إن الإمارات تدعم جهود مصر والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
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