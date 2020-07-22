وظائف شاغرة للجنسين بصيدليات النهدي في 3 مدن

2020-07-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات من الخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الصيدليات التابعة للشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– صيدلي (الرياض).

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– صيدلي (جدة).

– صيدلي (الدمام).

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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