2020-07-22

الزعاق: سهيل يبدأ بعد 28 يومًا.. الحد الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن يبدأ موسم سهيل بعد 28 يومًا، بمشيئة الله.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن موسم سهيل هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع، وأوله تابع للقيظ (قويضة سهيل).

وأضاف: “منتصف شهر محرم يدخل علينا النجم الثاني من نجوم سهيل ويبرد علينا آخر الليل، وخلال هذه الأيام نبدأ نشاهد كوكب عطارد في الجهة الجنوبية الشرقية من السماء، وتتزامن رؤيتها له هذه السنة مع رؤيتنا لنجم المرزم”.

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وختم الدكتور الزعاق بقوله: “سيشكك البعض على أنه نجم المرزم، لكن هناك فرق بين إضاءة الكوكب وإضاءة النجم، إضاءة الكوكب عادة تكون ثابتة وإضاءة النجم عادة تكوم متلألئة”.

يذكر أن الزعاق قال في وقت سابق: إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل ثلاثين يومًا، وبحول الله يوم الأربعاء 22 يوليو سيكون غرة شهر ذي الحجة.

وتابع الزعاق، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد، أن هلال ذي الحجة سيولد بعد مغيب شمس يوم الاثنين 29 ذو القعدة الساعة 8:33م، وحينئذ لا وجود للهلال البتة في ذلك اليوم، وعليه يكون يوم عرفة الخميس، وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو.

صلاة عيد الأضحى:

ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

تهيئة جميع الجوامع والمساجد الإضافية:

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكدًا فيه على تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.

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