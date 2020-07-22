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فيديو.. أخصائي أمراض معدية: مصاب كورونا لا ينقل العدوى بعد 10 أيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد أخصائي أمراض معدية أن عدوى فيروس كورونا لا تنتقل من المصاب إلى الشخص الصحيح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة، لكنه استدرك قائلًا: إن هذا ينطبق في حالة زوال الأعراض.
وأشار الأخصائي خلال استضافته مع قناة الإخبارية إلى أنه في بداية الجائحة كانت الأعراض تدوم لفترات طويلة، لكن الآن أصبحت فترة ظهور الأعراض أقل، موضحًا أن تراجع درجة الحرارة هو أحد المؤشرات الهامة التي تؤكد عدم حدوث العدوى بعد 10 أيام.
يذكر أن متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي كان قد طالب الجميع بالحرص على توخي الحذر حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى لمن حوله، حاثًا الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبينًا أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.
وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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