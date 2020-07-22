تشكيل مجلس إدارة هيئة المتاحف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكلت وزارة الثقافة مجلس إدارة هيئة المتاحف برئاسة وزيرها الأمير بدر بن فرحان، ونائب وزير الثقافة حامد فايز عضوا ونائبا لرئيس المجلس، وعضوية كل من الدكتور ماركوس هيلغيرت، ورفعت مدحت شيخ الأرض، وكريس ديركون، وجنيفر ستوكمان، ومنى خزندار.

وسيبدأ المجلس أعماله بدراسة القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وفق صلاحياته، كما سيشرف على تنفيذ استراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها.

وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.

وستعمل الهيئة تحت إدارة رئيسها التنفيذي الدكتور ستيفانو كاربوني، على تنفيذ مهام متعددة لتطوير قطاع المتاحف، وتمكين المواهب المحلية المتخصصة في المجال، ودعم العاملين فيه والممارسين السعوديين له.

وتشمل هذه المهام اقتراح استراتيجية لقطاع المتاحف - في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة - ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، ويرتبط ذلك باقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وستتولى الهيئة مهام مرتبطة بجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الاهتمام والوعي بالمتاحف، وتنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات المتبعة، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى دورها في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

من أهداف هيئة المتاحف:

تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة

اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع المتاحف

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تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في القطاع

إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته

اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب

بناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بالمتاحف

تقديم المنح الدراسية للموهوبين

دعم حماية حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالمتاحف

الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة

إنشاء قاعدة بيانات لقطاع المتاحف