54 % زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت «الصحة» نسبة أسرة العناية المركزة في مستشفيات محافظة جدة إلى 54%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لما أعلنته الصحة أخيرا بإضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوما في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد - 19.

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