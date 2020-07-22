اخبار السعوديه

اعتماد 18 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم تبوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 18 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري تشغيل 18 مدرسة للطفولة المبكرة في منطقة تبوك، تتضمن 69 فصلا دراسيا وتستوعب نحو 1600 طالب، مؤكدا على استيعاب الإدارة لتشغيلها مع بداية العام الدراسي، ونطاقها الجغرافي في مدينة تبوك والمحافظات بالمنطقة.

وأشار مدير التعليم إلى أن اهتمام وزارة التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة يأتي في إطار اهتمام القيادة في دعمها للتعليم، كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وتحقيقا لرؤية المملكة في حصول كل طفل سعودي على حق التعليم أينما كان، وفق خيارات متنوعة.

ورفع شكره للقيادة على الدعم السخي الذي يجده التعليم والشكر لوزير التعليم ونائب الوزير على تذليل الصعوبات كافة، والمتابعة المستمرة لبرامج الطفولة المبكرة، منوها بحرص ودعم أمير المنطقة لكل ما يخدم التعليم في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد 18 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا