شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 18 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار مدير التعليم إلى أن اهتمام وزارة التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة يأتي في إطار اهتمام القيادة في دعمها للتعليم، كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وتحقيقا لرؤية المملكة في حصول كل طفل سعودي على حق التعليم أينما كان، وفق خيارات متنوعة.
ورفع شكره للقيادة على الدعم السخي الذي يجده التعليم والشكر لوزير التعليم ونائب الوزير على تذليل الصعوبات كافة، والمتابعة المستمرة لبرامج الطفولة المبكرة، منوها بحرص ودعم أمير المنطقة لكل ما يخدم التعليم في المنطقة.
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