2000 مستفيد من خدمات مركز «تأكد» في الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز (تأكد) في الأحساء 2265 مستفيدا، منذ بدء العمل به قبل 10 أيام حتى الآن، وذلك بحسب التجمع الصحي، مضيفا أن العمل جار حاليا على التوسع في تقديم الخدمة لزيادة الطاقة الاستيعابية اليومية من المستفيدين. وخصصت الصحة مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

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