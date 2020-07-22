شكرا لقرائتكم خبر رقابة صارمة على محلات تداول الأغذية بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اكتمال استعدادات إداراتها للعمل خلال أيام عيد الاضحى، وتنفيذ خطة متكاملة تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين وزوار المدينة المنورة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، أن الخطط التشغيلية الخاصة بموسم عيد الأضحى، تشمل تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه، والتأكد من توفر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية والمياه، وجميع المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة, والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية، والتزامهم بالعادات الصحية السليمة، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي والتعقيم في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومواقع التاريخ الإسلامي ومحيط المساجد التي تشهد كثافة من قبل المواطنين والمقيمين والزوار.

وتركز الخطة التشغيلية كذلك على تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع الموقتة للأضاحي ونقاط الذبح، إذ خصصت الأمانة فرق رقابية لمتابعة سير العمل في تلك المواقع، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتكثيف أعمال فرق النظافة وتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي في جميع الشوارع والميادين والأسواق.

وشددت الأمانة على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الأهالي والمواطنين والمقيمين والزوار للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الرقابة على الأغذية والمطابخ المركزية، والمطاعم والمخابز ومحلات الحلويات والفنادق، وأسواق النفع العام، إضافة لمتابعة محطات الوقود، ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة، خاصة الواقعة على طريق الهجرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الخطة تتضمن: