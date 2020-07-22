شكرا لقرائتكم خبر مراكز أحياء مكة تعزز وعي المجتمع بـ«مبادرة سلام وأمان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة «مبادرة سلام وأمان» التي تستهدف الأفراد والأسر بالمنطقة، وتسعى إلى تنمية قيم التواصل والاجتماع وتعظيم البلد الحرام لدى أفراد الحي ومن ثم المجتمع وقاصدي البلد الحرام كأحد أهم أهداف الجمعية الاستراتيجية.

وأوضح نائب الأمين العام للجمعية المدير التنفيذي الدكتور عبدالرحمن الغامدي، أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل الحملة الوطنية لموسم الحج «بسلام آمنين»، وتعد المبادرة المركزية الأولى على مستوى المنطقة لفروع الجمعية الثلاثة في مكة وجدة والطائف، وأنها عبارة عن حقيبة الكترونية حافلة بالمعلومات والأنشطة لاستثمار الأيام العظيمة بالمتعة والفائدة وسمو الروح.

وأضاف أنها ستسهم في رفع الوعي بقيمة سلامة الإنسان وأمن الحرم وفنائه المحيط به من الأوبئة، وأنها تسعى إلى تعزيز قيمة الاجتماع لدى الأسر في المنطقة على اغتنام فضل الزمان وشرف المكان والجوار بالأعمال الصالحة.