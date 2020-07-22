شكرا لقرائتكم خبر شؤون الحرمين تطلق حملتها السنوية لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرصا منها على خدمة حجاج بيت الله الحرام، تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» هذا العام لموسمها الثامن على التوالي.

وترتكز الحملة التي أطلقتها الرئاسة منذ موسم حج 1434هـ على محاور عدة تتطور موسميا، وتستحدث فيها كل سبل الرقي في الخدمات وكل ما يكفل راحة مرتادي الحرمين الشريفين.

وتعتمد الحملة على 6 محاور رئيسة، روعيت فيها الإجراءات الاحترازية الوقائية، إذ يحل حج هذا العام وقد اجتاح العالم فيروس كورونا المستجد.

ومن المحاور ما يختص بالبناء والإعداد والسعي الحثيث لتعزيز قيمة الشرف بخدمة الحجاج والعمار، ومنها «الخدمي» ويعنى بالخدمة المباشرة للحجاج، والتوجيهي والإرشادي، من خلال تقديم دروس مباشرة عن فقه المناسك.

ومن المحاور ما يتطرق إلى الدور الاجتماعي والإنساني، وذلك بتقديم نصائح توعوية صحية ليستفيد منها حجاج بيت الله الحرام.