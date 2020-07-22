رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1441هـ. ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها.

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