شكرا لقرائتكم خبر رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها.
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