خالد الفيصل يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة لموسم الحج

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وتشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على مشاريع تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات، وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين، وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ، وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة.
وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي أن الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم، وهي جائحة كورونا، حيت اشتملت الخطة على عدد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الأول للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.
وقال «هناك تنسيق متواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية»، مبينا أن خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضا على مهام المركز الإعلامي في بث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.
وأبان المتحدث الرسمي للهيئة أن الخطة التشغيلية تولي اهتماما بمتابعة مختلف المشاريع من حيث التشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج، وذلك لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.
من الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة:
- تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات
- تشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين
- تشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ
- تشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة
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