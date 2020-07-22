شكرا لقرائتكم خبر خالد الفيصل يعتمد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة لموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة خالد الفيصل، الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441، بمتابعة من نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير بدر بن سلطان، وبمتابعة ميدانية من قبل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء النفيعي.

وتشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على مشاريع تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات، وتشغيل وصيانة مشروع أنفاق العزيزية والشعبين، وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ، وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات المياه بالمشاعر المقدسة.

وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي أن الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم، وهي جائحة كورونا، حيت اشتملت الخطة على عدد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الأول للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

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وقال «هناك تنسيق متواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية»، مبينا أن خطة الهيئة التشغيلية تشتمل أيضا على مهام المركز الإعلامي في بث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.

وأبان المتحدث الرسمي للهيئة أن الخطة التشغيلية تولي اهتماما بمتابعة مختلف المشاريع من حيث التشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج، وذلك لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.

من الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة: