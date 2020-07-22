«الصحة» تعزز جاهزية مرافقها في المشاعر المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت «الصحة» جاهزية مرافقها؛ لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ. وبما يتماشى مع الأوضاع الحالية لفيروس كورونا كوفيد - 19.

وهيأت الوزارة عددا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن شملت: «مستشفى منى الوادي، ومركز صحي 29 في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادة المتنقلة، و6 سيارات إسعاف عالية التجهيز، و3 عيادات في مقر سكن الحجاج».

ويشارك عدد من الكوادر الطبية والفنية في تقديم الخدمات الصحية للحجاج، إضافة إلى ذلك كثفت الصحة استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة.

وجهزت الوزارة مرافقها الصحية في المشاعر المقدسة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وضربات الحرارة وعلاجها، حيث وفرت عددا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فاعليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الحرارة.