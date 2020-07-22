محمد بن مسعود - الدمام - بتنظيم المجلس الرياضي العربي ينظم المجلس الرياضي العربي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عند السادسة من مساء السبت المقبل عن بعد الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية".

وستتركز محاور الدورة التي تحاضر بها الدكتورة آية محمود مدني على التحديات التي تواجهها المرأة العربية في المراحل العمرية المختلفة، ومشاركة المرأة العربية في دورة الألعاب الأولمبية "لاعبة وإدارية ومدربة"، مع ذكر النماذج الناجحة للمرأة العربية بالمنظمات الدولية والرياضية وفي المؤسسات الرياضية المحلية، إضافة إلى الحديث عن دور المرأة في المنظمات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية.

انطلاق الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-22 ينظم المجلس الرياضي العربي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عند السادسة من مساء السبت المقبل عن بعد الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية".

وستتركز محاور الدورة التي تحاضر بها الدكتورة آية محمود مدني على التحديات التي تواجهها المرأة العربية في المراحل العمرية المختلفة، ومشاركة المرأة العربية في دورة الألعاب الأولمبية "لاعبة وإدارية ومدربة"، مع ذكر النماذج الناجحة للمرأة العربية بالمنظمات الدولية والرياضية وفي المؤسسات الرياضية المحلية، إضافة إلى الحديث عن دور المرأة في المنظمات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية. 22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 Advertisements 08:42 PM بتنظيم المجلس الرياضي العربي بتنظيم المجلس الرياضي العربي ينظم المجلس الرياضي العربي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عند السادسة من مساء السبت المقبل عن بعد الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية".

وستتركز محاور الدورة التي تحاضر بها الدكتورة آية محمود مدني على التحديات التي تواجهها المرأة العربية في المراحل العمرية المختلفة، ومشاركة المرأة العربية في دورة الألعاب الأولمبية "لاعبة وإدارية ومدربة"، مع ذكر النماذج الناجحة للمرأة العربية بالمنظمات الدولية والرياضية وفي المؤسسات الرياضية المحلية، إضافة إلى الحديث عن دور المرأة في المنظمات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية.

، انطلاق الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية" ،

المصدر : الخليج 365

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