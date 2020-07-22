، بدعم "القوات المشتركة للتحالف".. ٣٣٤ مواطناً من العالقين في "المهرة" يصلون "سقطرى" ،

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تواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف مبادرة نقل المواطنين اليمنيين من أبناء محافظة سقطرى العالقين في محافظة المهرة.
وأقلعت طائرة الخطوط الجوية اليمنية التي تكفّلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتكاليفها في تمام الساعة ١٢:٢٠ مساء اليوم من مطار الغيضة، وعلى متنها ١٣٩ راكباً متجهة إلى سقطرى.
وتعد تلك الرحلة هي الثالثة من نوعها؛ إذ سبقتها رحلتان، أولاهما على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والأخرى عبر طائرة الخطوط اليمنية.
وتكفّلت قيادة القوات المشتركة للتحالف خلال الأيام الماضية بتكاليف الرحلات الخاصة لنقل ٣٣٤ مواطناً من أبناء جزيرة سقطرى علقوا في محافظة المهرة جراء سوء الأحوال الجوية في البحر وهيجانه.
وأشرف على عملية نقل الركاب العالقين في الرحلة الأولى قائد قوة الواجب في محافظة المهرة، بحضور محافظ محافظة المهرة ورئيس المجلس العام لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة الشيخ عبدالله بن عيسى آل عفرار، ومدير مطار الغيضة المهندس نويجع سعد نويجع، وبارك الجميع تلك المبادرة الإنسانية للتحالف.
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 08:44 PM
تكفلت بتكاليف الرحلات الخاصة خلال الأيام الماضيةبدعم "القوات المشتركة للتحالف".. ٣٣٤ مواطناً من العالقين في "المهرة" يصلون "سقطرى"
تواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف مبادرة نقل المواطنين اليمنيين من أبناء محافظة سقطرى العالقين في محافظة المهرة.
وأقلعت طائرة الخطوط الجوية اليمنية التي تكفّلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتكاليفها في تمام الساعة ١٢:٢٠ مساء اليوم من مطار الغيضة، وعلى متنها ١٣٩ راكباً متجهة إلى سقطرى.
وتعد تلك الرحلة هي الثالثة من نوعها؛ إذ سبقتها رحلتان، أولاهما على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والأخرى عبر طائرة الخطوط اليمنية.
وتكفّلت قيادة القوات المشتركة للتحالف خلال الأيام الماضية بتكاليف الرحلات الخاصة لنقل ٣٣٤ مواطناً من أبناء جزيرة سقطرى علقوا في محافظة المهرة جراء سوء الأحوال الجوية في البحر وهيجانه.
وأشرف على عملية نقل الركاب العالقين في الرحلة الأولى قائد قوة الواجب في محافظة المهرة، بحضور محافظ محافظة المهرة ورئيس المجلس العام لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة الشيخ عبدالله بن عيسى آل عفرار، ومدير مطار الغيضة المهندس نويجع سعد نويجع، وبارك الجميع تلك المبادرة الإنسانية للتحالف.
، بدعم "القوات المشتركة للتحالف".. ٣٣٤ مواطناً من العالقين في "المهرة" يصلون "سقطرى" ،
المصدر : الخليج 365
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