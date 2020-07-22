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قالت الإدارة العامة للمرور: إن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا، أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، يعد مخالفة مرورية.
وفي التفاصيل: ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر "تويتر"؛ أن "غرامة عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا، أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة؛ تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال". المرور
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 08:26 PM
تشمل تجاهل تشغيلها خلال الأحوال الجوية السيئة التي تحجب الرؤية
قالت الإدارة العامة للمرور: إن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا، أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، يعد مخالفة مرورية.
وفي التفاصيل: ذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر "تويتر"؛ أن "غرامة عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا، أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة؛ تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال".
، "المرور": غرامة تصل 2000 ريال في حال عدم استخدام أضواء السيارات ليلًا ،
المصدر : الخليج 365
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