محمد بن مسعود - الدمام - بتنظيم المجلس الرياضي العربي ينظم المجلس الرياضي العربي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عند السادسة من مساء السبت المقبل عن بعد الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية".

وستتركز محاور الدورة التي تحاضر بها الدكتورة آية محمود مدني على التحديات التي تواجهها المرأة العربية في المراحل العمرية المختلفة، ومشاركة المرأة العربية في دورة الألعاب الأولمبية "لاعبة وإدارية ومدربة"، مع ذكر النماذج الناجحة للمرأة العربية بالمنظمات الدولية والرياضية وفي المؤسسات الرياضية المحلية، إضافة إلى الحديث عن دور المرأة في المنظمات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 08:42 PM بتنظيم المجلس الرياضي العربي Advertisements انطلاق الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية" انطلاق الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية" ينظم المجلس الرياضي العربي واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عند السادسة من مساء السبت المقبل عن بعد الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية".

وستتركز محاور الدورة التي تحاضر بها الدكتورة آية محمود مدني على التحديات التي تواجهها المرأة العربية في المراحل العمرية المختلفة، ومشاركة المرأة العربية في دورة الألعاب الأولمبية "لاعبة وإدارية ومدربة"، مع ذكر النماذج الناجحة للمرأة العربية بالمنظمات الدولية والرياضية وفي المؤسسات الرياضية المحلية، إضافة إلى الحديث عن دور المرأة في المنظمات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية. الكلمات المفتاحية

، انطلاق الدورة التدريبية "الدور القيادي للمرأة في المنظمات الرياضية الدولية" ،

المصدر : الخليج 365

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