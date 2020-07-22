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محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما لم تُسجل أي وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن معظم الإصابات الجديدة كانت بالقدس التي سجلت 186 إصابة، وفي محافظة الخليل بواقع 154 إصابة، في حين توزعت باقي الحالات بين محافظات بيت لحم وطولكرم ونابلس، إضافة إلى إصابة واحدة في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي ارتفع إلى 9.088 حالة، في حين بلغت الوفيات 67 حالة.
وتشهد محافظة أريحا والأغوار إغلاقًا تامًّا من اليوم وحتى صباح الأحد المقبل، مع السماح للصيدليات والمخابز بالعمل بعد ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.فيروس كورونا الجديد
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 08:37 PM
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما لم تُسجل أي وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن معظم الإصابات الجديدة كانت بالقدس التي سجلت 186 إصابة، وفي محافظة الخليل بواقع 154 إصابة، في حين توزعت باقي الحالات بين محافظات بيت لحم وطولكرم ونابلس، إضافة إلى إصابة واحدة في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي ارتفع إلى 9.088 حالة، في حين بلغت الوفيات 67 حالة.
وتشهد محافظة أريحا والأغوار إغلاقًا تامًّا من اليوم وحتى صباح الأحد المقبل، مع السماح للصيدليات والمخابز بالعمل بعد ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.
، فلسطين.. 356 إصابة جديدة بـ"كورونا" ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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