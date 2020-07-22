الخارجية : حملة "عودة الأحباب" متواصلة ولن تكتمل إلا بإجلاء العالقين لغزة

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اليو مالأربعاء 22 يوليو 2020 تقريرها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في صفوف الجاليات الفلسطينية، مشيرة إلى أن حملة "عودة الأحباب" مستمرة ولن تكتمل إلا بإجلاء العالقين إلى قطاع غزة .

وأكدت الوزارة في تقريرها، تسجيل 191 حالة وفاة، و 3760 إصابة بفيروس كورونا المتسجد، و 1623 حالة تعافي في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم.

وبينت أن الوفيات الجديدة جاءت كالتالي (1 فنزويلا 2 العراق 1 أمريكا)، والإصابات (3 البرازيل، 2 الجزائر، 30 أمريكا، 40 العراق)، أما حالات التعافي فسجلت في تشيلي (1) والعراق (54).

واستقبل فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، (الأحباب العائدين) من الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك)، كما كان في استقبالهم قوات الأمن الوطني والشرطة والادارة العامة للمعابر والحدود والاجهزة المختلفة، بما فيها فريق الأمن الوقائي المختص وطواقم وزارة الصحة، التي بدورها قامت بأخذ عينات الفحص منهم جميعا.

كما اطمأن فريق الوزارة المختص على مغادرة وفد جديد من (الأحباب العالقين) في الوطن إلى الإمارات العربية المتحدة للالتحاق بأسرهم وذويهم.وفق وكالة "وفا"

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن حملة "عودة الأحباب" متواصلة ولن تكتمل إلا بإجلاء الأحباب إلى قطاع غزة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية للمواطن خضر شريم بسبب فيروس كورونا. وافادت بانه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية والطلبة ليبقى عدد الإصابات 7، وتتابع السفارة أوضاعهم بشكل مستمر للاطمئنان على شؤون الطلاب بشكل عام وخصوصا فيما يتعلق بالأطباء والخريجين منهم، وهي وعلى تواصل دائم معهم عبر رقم الطوارئ للإجابة على استفساراتهم، وكذلك مع ابناء الجالية لحثهم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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كما أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا هذا اليوم في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الوفيات الى 8، فيما سجلت 40 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 101 اصابة. هذا وتتابع السفارة أوضاع الحالات المصابة للاطمئنان عليها وتوفير أي احتياج لها وفقا لإمكانياتها.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطنة عسلية حسن اسماعيل مرعب (71 عاماً)، في ولاية اوهايو، ليرتفع عدد الوفيات الى 67 حالة، وتسجيل 30 اصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من "كولومبوس" و"اوهايو" ليرتفع عدد الإصابات إلى 2048 إصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 54 إصابة، وتتابع السفارة أوضاع جميع المصابين من الناحيتين الصحية والمعيشية، وتتواصل مع أسرهم وذويهم للاطمئنان عليهم.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 21 إصابة فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقاً.

وقالت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي إن حالة تعاف جديدة سجلت في صفوف الجالية ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 26، ولم يتم تسجيل اية إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات 32، منها 5 حالة نشطة تخضع للحجر المنزلي، فيما سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.

وأفادت بعثة دولة فلسطين لدى مملكة النرويج انه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة في صفوف أبناء الجالية، ليبقى عدد الإصابات 21، تعافى منها 13.