بـ«مراكز وسيارات إسعاف وإخصائيين».. استعدادات مكثفة من الهلال الأحمر لموسم الحج

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال موسم الحج لعام 1441هـ، من خلال خطة تشغيلية تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتماشيًّا مع التعليمات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لتأدية مناسك حج هذا العام وسط ظرف استثنائي، خصصت الهيئة أكثر من 27 مركزًا إسعافيًّا و253 إخصائي وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

كما خصصت الهيئة في نطاق العاصمة المقدسة 20 مركزًا إسعافيًّا؛ لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحجاج من خلال 188 من القوى البشرية العاملة في كل التخصصات الإسعافية، وأكثر من 100 سيارة إسعاف حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.

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وفي نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، خصصت الهيئة 3 مراكز إسعافية و21 إخصائيًّا وفنيًّا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف، كما تم تخصيص 4 مراكز إسعافية أخرى في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ44 إخصائي وفني إسعاف يباشرون الحالات من خلال الفرق الراجلة ونقلها عبر 3 عربات جولف؛ لنقلها وتقديم الرعاية الطبية.

وتأتي استعدادات الهلال الأحمر السعودي في ظل اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ولمن هم دون الخامسة والستين من العمر ولا يعانون من أمراض مزمنة، وذلك نظرًا للمخاوف المرتبطة بتواصل انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

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