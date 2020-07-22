رسميًّا.. اعتماد الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني في هيئة حقوق الإنسان

اعتمد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني بالهيئة، وعددًا من الوثائق المنظمة لذلك من ضمنها أدوار ومسؤوليات الأمن السيبراني في الهيئة، و21 سياسة مختصة بحوكمة الأمن السيبراني بالهيئة، بناءً على الأمر السامي الكريم المتضمن بأن على جميع الجهات رفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، والالتزام بسياسات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وتضمنت الخطة الاستراتيجية السياسة العامة للأمن السيبراني، سياسة الأمن السيبراني ضمن إدارة المشاريع المعلوماتية والتقنية، سياسة الوصول والعمل عن بعد، سياسة الأمن السيبراني للموارد البشرية، سياسة إدارة هويات الدخول والصلاحيات، سياسة إدارة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، سياسة الأمن السيبراني المتعلّق بالأطراف الخارجية.

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كما تشمل الخطة المعتمدة، سياسة أمن الشبكات والاتصالات، سياسة أمن العمليات، سياسة الامتثال، سياسة اختبار الاختراق وإدارة الثغرات، سياسة الاستخدام المقبول للأصول، سياسة إدارة الأصول، سياسة التوعية بالأمن السيبراني، سياسة إدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني، سياسة إدارة المخاطر، سياسة التشفير، سياسة حماية تطبيقات الويب، سياسة الأمن المادي، بالإضافة إلى سياسة البريد الإلكتروني وسياسة إدارة حزم التحديثات والإصلاحات.

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