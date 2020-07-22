الزعاق: 28 يومًا تفصلنا على رحيل موجة الحر اللاهب

قال الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، إنه بقي 28 يومًا على الحر اللاهب والتي يطلق عليها «جمرة القيظ»، وبدأت في 12 من شهر يوليو الجاري تستمر 39 يومًا.

وأوضح الزعاق، في مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر، أنه تفصلنا حاليًّا عن موسم سهيل 28 يومًا، وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.

وأشار الفلكي السعودي إلى أنه بقي يومين على دخول نجم المرزم، وهو ألمع وأوضح نجوم السماء، ويعتبر المرزم والكليبين هما الموسمان السابقان لموسم سهيل.

Advertisements

وأضاف أن أول سهيل 13 يومًا يدخل النجم الأول ويسمونه (قويظة سهيل)، مشيرًا إلى أنه في منتصف شهر محرم يدخل علينا النجم الثاني من نجوم سهيل ويبرد علينا آخر الليل .

اقرأ أيضًا:

بالفيديو: الزعاق يحذر من «جمرة القيظ».. 39 يومًا من الحر اللاهب

الزعاق يحذر من حالة مناخية تتسبب في كثرة الثعابين والعقارب