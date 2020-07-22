المجلس الدولي للغة العربية يرحّب باعتماده ضمن منظمات «اليونسكو» غير الحكومية

رحّب «المجلس الدولي للغة العربية» باعتماده لدى «اليونسكو» ضمن المنظمات غير الحكومية الشريكة للمنظمة، كما وافق المجلس على افتتاح فروع له بعدد من الدول العربية.

وقد شارك رئيس «هيئة تقويم التعليم والتدريب» الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أمس الثلاثاء، في الاجتماع السنوي المشترك السابع للجمعية العمومية، والخامس للمجلس الدولي للغة العربية.

الاجتماع، عُقد عن بُعد، بحضور رؤساء وأمناء ومديري الهيئات العربية والدولية، برئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مُمثلّة في خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للغة العربية، ومثلّته الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة والبيئة بالجامعة، وبمشاركة الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية الدكتور علي عبدالله موسى.

ورحب الاجتماع باعتماد «اليونسكو» للمجلس الدولي للغة العربية، ضمن المنظمات غير الحكومية الشريكة للمنظمة، وعضوية المجلس الدولي للغة العربية في اتحاد المجامع العربية.

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ووافق المجلس على افتتاح فروع له بعدد من الدول العربية، والتصديق على ميزانية المجلس لعام 2020م، كما تمنّت الموافقة على عقد المؤتمر الدولي للترجمة، ومناقشة التقرير السنوي للأمانة العامة، وعدد من القضايا التي تهم المجلس.

كما وافق المجلس على تفعيل الاتحاد الدولي للغة العربية، وعقد الانتخابات لهيئاته المختلفة، وتنظيم الفعاليات وتقديم المبادرات مع عدد من الهيئات الأعضاء في المجلس، إلى جانب الموافقة على برنامج «العربية العالمية» لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

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