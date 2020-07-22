بالفيديو.. سقوط مذيع الإخبارية على الهواء مباشرة بسبب الإجهاد الحراري

الغامدي طمأن مشاهديه على صحته
تعرض عبدالله الغامدي، مراسل قناة الإخبارية، لوعكة صحية أثناء إجرائه حوارًا على الهواء مباشرة في جدة؛ ما أدى إلى اختلال توازنه قبل أن يستند على الضيف الذي يجري معه اللقاء والذي حال بينه وبين السقوط أرضًا.
وظهر الغامدي بعدها على القناة يوضح فيه ما حدث؛ حيث لفت إلى أنه أصبح بصحة جيدة الآن، وأن السبب وراء ما تعرض له يعود إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير؛ حيث قاربت على 50 درجة مئوية؛ ما تسبب له في حالة من الإعياء.
وتشهد درجات الحرارة في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا بالإضافة إلى تقلبات في حالة الطقس، وفقًا لما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي أكدت أن اليوم الأربعاء ستكون سماء غائمة جزئيًّا.
وأكدت الهيئة وجود سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.
كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
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