جامعة جازان تحقق المركز الثالث وطنيًا في كفاءة الإنفاق

حققت جامعة جازان المركز الثالث على مستوى المملكة في كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، بالاستغناء عن إبرام عقد مع الشركات المورّدة بقيمة مالية عالية، حسب ما نشره مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، الذي وجّه خطاب تهنئة وشكر للجامعة بهذه المناسبة.

وهنأ رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة، معربًا عن اعتزازه بالدعم الذي تحظى به الجامعة ومنسوبوها من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأمير منطقة جازان ونائبه، كما نوه بمتابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجامعة ودعم برامجها وخططها التطويرية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

فيما أوضح وكيل الجامعة رئيس فريق كفاءة الإنفاق الأستاذ الدكتور محمد معشي، أن الجامعة نجحت في تحقيق المركز الثالث وطنيا وعلى مستوى الجهات الجهات الحكومية في مجال كفاءة الإنفاق في «الفرص الإبداعية»، مشيرًا إلى أن الجامعة نافست 651 فرصة قدمتها العديد من الجهات الحكومية، وبعد الفحص والمفاضلة حصدت الجامعة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة هذا الإنجاز.

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وعبر معشي عن شكره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، كما ثمن لوكلاء الجامعة دعمهم المستمر، وقدم شكره لأعضاء فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة وللمشرف على الإدارة العامة للتشغيل والصيانة الأستاذ حسين قصادي، وفريقه الذي حقق هذا الإنجاز الوطني.

من جانبه، قدمّ الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان التهنئة لجامعة جازان، مضيفًا أن الجهود المبذولة من قبل الجامعة جاءت مميزة في تحقيق كفاءة الإنفاق عبر خلق فرصة إبداعية، تمثلت في الاعتماد على كوادر الجامعة من مهندسيين وفنيين والاستغناء عن إبرام عقد مع الشركات الموردة بقيمة مالية عالية، متمنيًا استمرار إدارة الجامعة في هذا التميز مستقبلًا.

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