عملية ناحجة لاستئصال ورم بمستشفى خميس مشيط العام

أجرى فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام، عملية بالمنظار، لمريضة تعاني من ورم غير حميد في القولون.

وبحسب بيان صادر عن صحة عسير، حضرت المريضة للمستشفى وهي تعاني من ورم في القولون الأيسر؛ حيث تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وتنويم المريضة في وحدة جراحة المناظير.

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وقام الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة والمناظير الدكتور محمد الزهراني وفريقه ومشاركة طبيب التخدير الدكتور طارق بركات وفريقه، بتحضير المريضة لإجراء العملية؛ حيث تم استئصال القولون السيني مع الورم بالمنظار وبدون شق جراحي، في عملية استغرقت 5 ساعات، وتم نقل المريضة لقسم التنويم العادي وبدأت في تناول السوائل وصحتها مستقرة.

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