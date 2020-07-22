«الأرصاد» تحذّر من سحب رعدية ممطرة غدًا في 7 مناطق

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد سبع مناطق بالمملكة، غدًا الخميس، تكوّن سحب رعدية ممطرة، في 7 مناطق بالمملكة.
جاء ذلك في بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، قالت خلاله، إنه من المتوقّع تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
وأضافت الهيئة، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤثر على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، فيما يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسط الموج.
ووفق «الأرصاد»، يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف مناطق المملكة:
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