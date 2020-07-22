الأمير فيصل بن فرحان يُجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير الخارجية البنجلاديشي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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