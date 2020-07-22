شروط وإجراءات جامعة نجران لمتابعة عملية القبول والتسجيل

كشفت جامعة نجران، اليوم الأربعاء، عن نتائج القبول الرئيسي للعام الجامعي القادم 1442/ 1443 للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع «تويتر» للتغريدات القصيرة، أنه تم قبول 6558 طالبًا وطالبة في برامج البكالوريوس والدبلوم بالجامعة.

خدمات القبول والتسجيل

وكشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، عن الخدمات المرتبطة بالإعلان عن نتائج القبول والتسجيل.

وأوضحت جامعة نجران، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يمكن للطلاب والطالبات عبر البوابة الإلكترونية طلب استفسار عن القبول ونتائج القبول، كما يمكن للطلاب طباعة طلب القبول وطباعة إشعار القبول «للحاصلين على الرقم الجامعي» أو استرجاع بيانات طلب القبول.

المرحلة الثانية من القبول

وبينّت جامعة نجران، مواصلتها إجراءات تأكيد القبول للفصل الأول من العام الدراسي المقبل بعدما أعلنت أمس، نتائج المرحلة الأولى من القبول في مرحلة البكالوريوس والدبلوم.

وأكد وكيل جامعة نجران الدكتور زهير العمري، أنه سيتاح القبول للمرحلة الثانية «القبول الاحتياطي» للفصلين حسب المقاعد المتاحة عبر البوابة الإلكترونية يوم الاثنين 13-12-1441هـ ويستمر حتى يوم الثلاثاء 21-12-1441هـ، وستكون النتائج يوم السبت 25-12-1441هـ.

وقدّم الدكتور العمري التهنئة للطلاب والطالبات المقبولين بالمرحلة الأولي متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مقدمًا شكره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي على دعمه ومتابعته الدقيقة لجميع مراحل القبول وحرصه على تذليل العقبات كافة لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات.

Advertisements

شروط إتمام إجراءات القبول

وحددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، عبر موقع الجامعة الإلكتروني الرسمي، شروط وإجراءات إتمام عملية القبول والتسجيل، وذلك ضمن الاشتراطات العامة لقبول الطلاب المستجدين والتي تتمثل في:

- أن يتقدم الطالب الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة بالمستندات التي تحددها عمادة القبول والتسجيل في الجامعة.

- أن لا يكون الطالب مسجَّلًا لدرجة جامعية أخرى في نفس الجامعة أو في جامعة أخرى أو سبق له الحصول عليها.

- يستبعد ملف الطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد لاختبارات القبول «إن وجدت».

- يستبعد ملف الطالب الذي يتأخر عن المقابلة الشخصية «إن وجدت» بدون عذر مقبول.

- يُلغى قبول الطالب الذي يتأخر عن إتمام إجراءات قبوله في المواعيد المحددة من قبل الجامعة بدون عذر مقبول من عمادة القبول.

اقرأ أيضًا :

جامعة نجران تعلن نتائج قبول المرحلة الأولى ومواعيد المرحلة الثانية

جامعة نجران تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لخريجي الثانوية

