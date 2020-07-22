الدفاع المدني بالباحة يدعو إلى الحيطة والحذر من التقلبات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على المنطقة وبعض محافظاتها كذلك نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وذلك من يوم الخميس إلى الثلاثاء الموافق 2-7/12/1441هـ.

وأهاب الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، في بيان، بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها.

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وأكد الدفاع المدني بمنطقة الباحة جاهزيته واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، مذكرًا بأنه في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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