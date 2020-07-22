مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع «فرحتهم أمل» لتوزيع كسوة العيد للأطفال باليمن

استمرارًا للدعم السخيّ المقدَّم من المملكة
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنساني، أمس، مشروع «فرحتهم أمل» لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة باليمن، يستفيد منه 4500 طفل وطفلة.
وأبدى الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر، سعادته بإطلاق المشروع الذي يعد لفتة إنسانية لإدخال الفرحة على الأيتام والنازحين، مثمنًا الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، ومركز الملك سلمان للإغاثة، لليمن ومحافظة المهرة بشكل خاص، وجهودهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة.
الجدير بالذكر أن مشروع كسوة العيد يشمل 10 محافظات على مستوى الجمهورية من بينها المهرة، ويستهدف 1500 أسرة بإجمالي 4500 طفل وطفلة من الأيتام والنازحين في مديريتي الغيضة وسيحوت بالمهرة.
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