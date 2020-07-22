السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تفوز بجائزة التميز في قيادة التغيير من "Blackboard"



الرياض 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على جائزة بلاك بورد الدولية 2020 على مستوى عالمي، عن فرع التميز في قيادة التغيير.

جاء ذلك خلال مؤتمر 2020 BbWorld في دورته الـ15، الذي نظمته مؤسسة بلاك بورد اليوم لتكريم الفائزين بالجائزة خلال الجلسة العامة وحضرته الجامعة افتراضياً بمشاركة عدد من الجامعات العالمية, إذ يهدف المؤتمر إلى دعم الابتكار والتميز في مجتمع الممارسة العالمي لـ Blackboard، وتسليط الضوء على نجاحات مستخدمي نظام "بلاك بورد"، وزيادة الوعي في جميع أنحاء الصناعة التعليمية من خلال الاحتفال بالإنجازات في مجال التعلم الإلكتروني وممارساتها.

وتمثلت الجائزة في 7 فروع متنوعة، وهي جائزة البلاك بورد لقيادة التغيير، إشراك المجتمع، التعليم والتعلم، التعليم الشامل، تحسين تجربة الطلاب، التدريب والتطوير المهني، جائزة البلاك بورد لنجاح الطلاب, حيث تمنح الجائزة التي حصلت عليها الجامعة عن فرع ­-التميز في قيادة التغيير- إلى المؤسسات التي طورت الممارسات أو التقنيات ليصبح لها تأثير يمكن قياسه على نتائج التعلم أو أداء الطلاب أو التقدم الأكاديمي.

وحرصت جامعة الأميرة نورة، في مشاركتها في هذا التنافس على إبراز دور الجامعة وخبرتها في مجال التعلم الإلكتروني وتدريس المقررات عبر نظام إدارة التعلم الإلكتروني (Blackboard)، وتعزيز كفاءة الخبرة التعليمية لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويأتي ذلك من منطلق حرص جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على المساهمة في بناء مجتمع المعرفة وتعزيز مجتمع الممارسة بأفضل ممارسات التعلم الإلكتروني محليًا وعالميًا من خلال الأبحاث العلمية، مع تمكين طالبات ومنسوبات الجامعة والمجتمع من اكتساب مهارات ومعارف القرن الـ21 في مجال التعلم الإلكتروني.

وأوضحت مديرة إدارة التعلم الإلكتروني بالجامعة المهندسة منار بنت إبراهيم المحيميد, أن هذا الإنجاز العالمي الجديد للجامعة؛ يؤكد تميز منظومة التعليم الإلكتروني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والدعم القيادي الذي تحظى به كون التعلم الإلكتروني من أولويات الجامعة.

وبينت المحيميد أنه عمل في السنوات الأخيرة على التخطيط لتطوير وتجويد التعليم الإلكتروني من خلال مجموعة من البرامج التي تستهدف رفع نسبة تفعيل التعليم الإلكتروني، بناء على مؤشرات الأداء المرتبطة بشكل مباشر بالخطة الإستراتيجية للجامعة التي تدعم رؤيتها بأن تكون جامعة معززة للتقنية، ونتيجة لتلك الجهود من قبل أعضاء هيئة التدريس وفريق العمل بإدارة التعلم الإلكتروني فقد تحقق نسبة التفعيل للتعليم الإلكتروني في الفترة السابقة ( أثناء الجائحة) مايقارب ٩٩٪ ، عادة هذه الثمرة دليل على نجاح الجامعة في قيادة التغيير ورفع مستوى الوعي بالتعلم الإلكتروني لمجتمع الجامعة على جميع المستويات.

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19:44ت م

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