السعودية اليوم / الأردن تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس

وقال الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لستة أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1035حالة.

// انتهى //

19:26ت م

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عمّان 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1120 إصابة، بعد طلب منظّمة الصحّة العالميّة استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين، الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.وقال الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لستة أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1035حالة.// انتهى //19:26ت م0209

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