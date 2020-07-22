السعودية اليوم / تسجيل 1332 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان



إسلام آباد 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس

سجلت باكستان 1322 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 267422 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5677 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 210468 حالة، بينما توجد 1436 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

18:42ت م

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إسلام آباد 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان 1322 إصابة بفيروس كورونا ، و38 حالة وفاة جديدة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 267422 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5677 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 210468 حالة، بينما توجد 1436 حالة في وضع حرج.// انتهى //18:42ت م0202

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